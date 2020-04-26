مؤسسة جيلبير المجبر: تقديم مساعدات انسانية إلى 100 ألف عائلة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية في بيان ان المؤسسة قدمت مساعدات انسانية لقرابة الـ 100 ألف عائلة موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، والبداية كانت من قضاء جبيل حيث مسقط رأس الدكتور المجبر.
وقد طلب المجبر من فريق العمل عدم "تصوير أي شخص تُقدَّم له المساعدة تحت أي ظرف من الظروف ، ولا حتى معرفة لوائح الأسماء التي تكلفت عشرات البلديات والجمعيات والمنظمات المحلية بتوزيعها".
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