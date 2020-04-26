مؤسسة جيلبير المجبر: تقديم مساعدات انسانية إلى 100 ألف عائلة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمؤسسة الدكتور ​جيلبير المجبر​ الإجتماعية في بيان ان المؤسسة قدمت ​مساعدات​ انسانية لقرابة الـ 100 ألف عائلة موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، والبداية كانت من ​قضاء جبيل​ حيث مسقط رأس الدكتور المجبر.

وقد طلب المجبر من فريق العمل عدم "تصوير أي شخص تُقدَّم له المساعدة تحت أي ظرف من الظروف ، ولا حتى معرفة لوائح الأسماء التي تكلفت عشرات ​البلديات​ والجمعيات والمنظمات المحلية بتوزيعها".