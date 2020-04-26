أفادت قناة "سكاي نيوز" عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل ليرتفع مجمل الإصابات إلى 4347.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت يوم أمس عنتسجيل 405 إصابة بكورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 3865 بينها 66 فى حالة حرجة.
وأعربت المسؤولة فى وزارة الصحة فيرد عزرا عن قلقها من ارتفاع عدد الحالات الحرجة والحالات التي تحتاج إلى الإرتباط بأجهزة تننفس، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تستعد إلى الحالة التي سيحتل بها المصابون بفيروس كورونا 100% من الأسرة فى المستشفيات الإسرائيلية، وأن المستشفيات تدربت على وضع أن يكون بها 5000 شخص مرتبطين بأجهزة تنفس صناعية.
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