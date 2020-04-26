تسجيل 1466 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كندا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكندية انه تم تسجيل 1466 حالة اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية.

واوضحت ان "عدد الإصابات وصل إلى 45354 وتتركز معظم الإصابات بالفيروس في البلاد بمقاطعتي كيبك(23267) وأونتاريو (13995) حالة". ووصل عدد ​ضحايا​ الفيروس القاتل في البلاد إلى 2465 وفاة.

من جانبه، أكد رئيس وزراء كندا، ​جاستن ترودو​، أن الخطط المتبعة لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية، لا تعتمد على فرضية وجود مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به. وأضاف أن "خطط الأقاليم تركز على منع انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي واستعمال معدات ​الوقاية​ من المرض في أماكن العمل".