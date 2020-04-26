تحطم طائرة في أميركا ومقتل 3 أشخاص بينهم طفل

أعلنت سلطات ولاية نيفادا الأميركية، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تحطم طائرة.
ووقع الحادث في وادي جوشوت، حيث تم اكتشاف حطام طائرة "بيتشكرافت" على بعد حوالي 40 كيلومترًا من حدود ولاية يوتا.
واشارت صحيفة "الكو ديلي" الى انه "تم استعادة جثث الركاب بينهم، توماس كوانفيغ البالغ من العمر 48 عاما، وستايسي كوانفيغ البالغة من العمر 49 عاما، ودانيال كوانفيغ البالغ من العمر 8 سنوات"، لافتة الى أن " توماس كوانفيغ كان يعمل مهندسًا في شركة "Intel Corp".
وتحطمت الطائرة من المقدمة عندما كانت تحاول الهبوط اضطراريا لأسباب غير معروفة، ولا يزال التحقيق جار.
في وقت سابق، قام شاهد عيان بتصوير لحظة هبوط طارئ لمروحية من طراز "مي-26" في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.
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