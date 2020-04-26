أعلن الجهاز الصحي التابع لاتحاد بلديات الضنية، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني، ظهور إصابة بفيروس كورونا في بلدة القطين، هي الاولى في البلدة والسابعة في الضنية، بعد اجراء فحوص PCR عشوائية في مستشفى سير الضنية الحكومي.
وكشف الجهاز الصحي عن الاشتباه بـ 6 حالات أخرى ستعاد الفحوص التي أجريت لها يوم غد الاثنين، على ان تلزم الحجر المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات الضنية:إصابة بكورونا ببلدة القطين والاشتباه بـ6 حالات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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