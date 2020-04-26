اتحاد بلديات الضنية:إصابة بكورونا ببلدة القطين والاشتباه بـ6 حالات أخرى

أعلن الجهاز الصحي التابع لاتحاد بلديات ​الضنية​، بالتعاون مع طبيبة ​القضاء​ الدكتورة بسمة الشعراني، ظهور إصابة ب​فيروس كورونا​ في بلدة القطين، هي الاولى في البلدة والسابعة في الضنية، بعد اجراء فحوص PCR عشوائية في ​مستشفى​ سير الضنية الحكومي.

وكشف الجهاز الصحي عن الاشتباه بـ 6 ​حالات​ أخرى ستعاد الفحوص التي أجريت لها يوم غد الاثنين، على ان تلزم ​الحجر المنزلي​.