الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا 199 والإصابات ترتفع لـ15398

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 15398 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 199.

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