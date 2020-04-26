آرثر يحسم مصيره مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، آرثر ميلو، حسم موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من فريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى أكثر من ناد رغبته في ضم آرثر، أبرزها إنتر ميلان وتوتنهام، وآخرها يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرثر أخبر برشلونة أنه يريد البقاء، ولا يرغب في الانتقال إلى مكان آخر.

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وكانت تقارير قد زعمت بأن برشلونة ويوفنتوس يجريان محادثات حاليًا بشأن صفقة تبادلية محتملة تشمل آرثر.

وعرض يوفنتوس، وفقا للتقارير، ضمن الصفقة لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ومع ذلك، فإن آرثر غير مهتم بما يقال، ويرغب في الاستمرار مع برشلونة، حيث يقوم حاليًا بتحميل مقاطع فيديو له وهو يتعلم اللغة الكاتالونية، وهي علامة واضحة تؤكد رغبته في البقاء.