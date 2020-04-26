موعد محتمل لاستئناف الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن هنالك مقترح جديد لموعد استئناف اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك نهايته.

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 آذار/مارس الماضي، مع تبقي 9 جولات على نهايته بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فهناك اقتراح باستئناف المسابقة يوم 8 حزيران/يونيو المقبل، على أن تنتهي في 27 تموز/يوليو.

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وأوضحت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اقتربت من التوصل لاتفاق مع الحكومة لاستئناف المنافسة في بداية حزيران/يونيو والانتهاء قبل شهر آب/أغسطس.

وأشارت إلى أنه في حالة حدوث ذلك، فسيتم تمديد عقود اللاعبين لمدة 30 يومًا أخرى.

وأفاد التقرير أيضًا بأن هناك اقتراح بحصول كل نادٍ على 10 ملايين جنيه إسترليني كتعويض على خوض المباريات المتبقية بدون جماهير.