النقب: 18 إصابة بالكورونا في حورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُعلن في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إصابة 18 مواطنا من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وسيعقد مجلس حورة المحلي، جلسة طارئة لبحث سبل مكافحة انتشار الفيروس، اليوم الأحد.

وكانت الإصابة الأولى بالكورونا في حورة لامرأة شاركت في حفل جماعي، وعلى ما يبدو، نقلت عدوى الفيروس لآخرين.

ومن المتوقع أن تجرى جلسة المجلس المحلي، الساعة 10:30 من صباح اليوم، بمشاركة المجلس المحلي، حابس العطاونة، ومندوبين عن وزارة الصحة والجبهة الداخلية والشرطة، وذلك للبت في إمكانية فرض حظر تجول وإغلاق شامل على إحدى حارات القرية.

يذكر أن المصابين يتواجدون في الحجر الصحي بمنازلهم، وأكدت مصادر طبية أن إصاباتهم طفيفة.

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ودعا رئيس المجلس المحلي إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل.

وقال العطاونة إنه "فوجئنا بتسجيل 18 إصابة بالكورونا في القرية، اليوم، بعدما لم نشخص أي إصابة حتى قبل أيام قليلة، وفقا لتقرير وزارة الصحة".

وأضاف أن "هذا العدد من الإصابات، للأسف، جاء رغم كل التحذيرات التي أطلقناها ووجهناها للأهالي من خلال الفيديوهات والتسجيلات".

وختم رئيس المجلس بالقول إن "الإصابات كلها في حارة 10 وبين أفراد عائلة واحدة، ونسأل الله لهم الصحة والسلامة والشفاء العاجل. سنبت في طلب وزارة الصحة والدفاع المدني بإغلاق هذه الحارة حفاظا على سلامة الآخرين ولمنع تفشي الوباء في القرية".