عبدالله آل ثاني: النظام القطري عصابة تآمرت ضد دول الخليج

الأحد 26 أبريل 2020

أكد الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن النظام الحالي في قطر عصابة ثبت بالأدلة والصوت والصورة تآمرها ضد دول الخليج لإسقاط أنظمتها، وتجنيد كل خيرات البلاد لدعم المليشيات وبث الفتن بين الشعوب.



وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "إن قطر أصبحت مرتعا لكل أنواع الفساد، وذهبت ثرواتها في استجلاب مرتزقة إعلاميين من شذاذ الآفاق، ورشوة ما يسمى بمنظمات حقوقية تروج لهذا النظام الفاشي".

ولفت إلى أن "النظام القطري أهدر المليارات على دول كبيرة من أجل مساندته في جرائمه بحق أهلنا، الذين نقول لهم أبشروا فلقد اقتربت ساعة اللصوص ونحن على ذلك عازمون".

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وتابع: "نحن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج، ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم في قطر الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق قطر وأهلها".

وشدد على أن "النظام بدد ثروات البلاد في الرشاوى ودعم الإرهاب واستئجار المرتزقة من إعلاميين ومنظمات حقوقية، ودفع مئات المليارات لدول عظمى لترسيخ قمعه للشعب".

وجدد آل ثاني رفضه الشديد لـ"إرجاع العلاقات مع النظام الذي يحكم قطر حاليًا"، مختتما بالتأكيد على "عدم قبول استمرار النظام الحالي في الحكم وإن تاب ألف توبة".