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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن إسقاط رابع طائرة تركية مسيرة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
أعلن الجيش الليبي، الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب طرابلس، وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي أسقطها خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 4.
وكانت دفاعات الجيش الليبي، أسقطت في وقت سابق، طائرتين تركيتين مسيرتين حاولتا الإغارة على القوات في منطقتي بوقرين والوشكة شرقي مصراته.
وأسقطت ايضا طائرة ثالثة بمنطقة وادي دينار بمدينة بني وليد وسط ليبيا قبل أن تستهدف سيارات تحمل موادا غذائية.
ودأبت مؤخرا مليشيات الوفاق المدعومة بعسكريين أتراك ومرتزقة سوريين على استخدام الطائرات التركية المسيرة في هجومها على أماكن تمركز قوات الجيش الليبي في عدة مناطق، إضافة إلى استهداف المدن المؤيدة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب.
والأسبوع الماضي استهدف الطيران التركي المسير سيارتي إسعاف قرب مدينة بن وليد بالقصف الصاروخي من طائرات تركية مسيرة ما أسفر عن مقتل طاقمي السيارتين.
وقبلها بأيام قصفت الطائرات التركية المسيرة مساعدات طبية وغذائية تتعلق بمكافحة وباء كورونا داخل مدينة ترهونة (90 كم جنوب العاصمة).
وخلال ما يقرب من العام أسقطت دفاعات الجيش الليبي ما يتجاوز الثمانين طائرة تركية مسيرة بعد إضافة الأربعة الأخيرة معظمها استخدمتها الوفاق وغرف العمليات التركية في ليبيا في قصف المدنيين والمناطق السكنية.
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