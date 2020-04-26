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نور صبري يعلق قفازه بعد مسيرة 20 عاماً

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2020-04-26 | 08:23

نور صبري يعلق قفازه بعد مسيرة 20 عاماً

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قرر الحارس الدولي السابق ونادي النجف الحالي، نور صبري، اعتزال لعب كرة القدم نهائياً.

واستمرت مسيرة صبري في الملاعب لمدة 20 عاماً، مثل من خلالها العديد من الأندية العراقية وكانت له تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/ 2019.

وأعلن صبري في برنامج "القاصة"، اعتزاله اللعب نهائياً وخوض تجربة التدريب مع نادي نفط الوسط.


وخاض الحارس الذي يلقب بـ"الامبراطور"، 100 مباراة دولية مع اسود الرافدين، استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ33 مباراة.

صبري ذو الـ35 عاماً، استطاع ان يتوج مع اسود الرافدين بكاس آسيا 2007، ليضع بصمته ويحصد لقب افضل حارس في البطولة حينها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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