نور صبري يعلق قفازه بعد مسيرة 20 عاماً

واستمرت مسيرة صبري في الملاعب لمدة 20 عاماً، مثل من خلالها العديد من الأندية العراقية وكانت له تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/ 2019.

وأعلن صبري في برنامج "القاصة"، اعتزاله اللعب نهائياً وخوض تجربة التدريب مع نادي نفط الوسط.



وخاض الحارس الذي يلقب بـ"الامبراطور"، 100 مباراة دولية مع اسود الرافدين، استطاع ان يحافظ على عذرية شباكه لـ33 مباراة.

صبري ذو الـ35 عاماً، استطاع ان يتوج مع اسود الرافدين بكاس آسيا 2007، ليضع بصمته ويحصد لقب افضل حارس في البطولة حينها.