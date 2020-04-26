أول غارة جوية لها منذ ايلول.. بريطانيا تقصف مواقع في العراق

أعلنت الحكومة البريطانية، عن أول غارة جوية لها ضد تنظيم "داعش" منذ ايلول، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.

وذكرت الحكومة في إحاطة إعلامية لها، أن "قوات سلاح الجو الملكي البريطاني، نفذت غارة جوية ناجحة عبر مقاتلتي تايفون، في العاشر من نيسان الجاري، ضد عناصر من قوات تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة طوز خورماتو".

وأفادت ان العملية "أدت إلى إبعاد عدد من مقاتلي داعش من ساحة المعركة وزيادة تدهور التنظيم".

وفي تفاصيل الغارة، ذكرت انها استهدفت إرهابيين كانوا في مبان محصنة في منطقة معزولة غرب طوز خورماتو"، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة.

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وجاء في إفادتها ان القوات الجوية البريطانية، أجرت فحصا شاملا للمنطقة لمعرفة غير المقاتلين، قبل استخدام مجموعة من الصواريخ الموجهة بدقة لتدمير المباني التي كانوا يتحصنون فيها.

وأضافت ان "طائرة المراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة"، مؤكدة ان "جميع الأسلحة ضربت أهدافها وليس هناك أضرار جانبية".

وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد "داعش"، في ايلول الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد هجومهم على قوات عراقية.