اعلنت وزارة الخارجية، الاحد، عن اعادة 143 عراقيا برحلة استثنائية من سوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سفارة جمهوريّة العراق لدى دمشق وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدنيّ العراقي تُسيِّر رحلة استثنائيّة إلى بغداد على متنها (143) عراقياً". واضافت ان "هؤلاء كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تعلن اعادة 143 عراقيا برحلة استثنائية من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.