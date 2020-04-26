لا اصابات بكورونا اليوم في النجف

اعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، عن عدم تسجيل اية اصابة بكورونا في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظة النجف لم تسجل اليوم الاحد اية اصابة بفايروس كورونا".

واضاف ان "عدم تسجيل المحافظة هو لليوم الثاني على التوالي".