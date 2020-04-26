اعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، عن عدم تسجيل اية اصابة بكورونا في المحافظة.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظة النجف لم تسجل اليوم الاحد اية اصابة بفايروس كورونا".
واضاف ان "عدم تسجيل المحافظة هو لليوم الثاني على التوالي".
كانت هذه تفاصيل خبر لا اصابات بكورونا اليوم في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.