جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق في حزيران

جدد المتحدث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎدة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وقال ﺧﻠﻒ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟ“اﻟﺼﺒﺎح“، ان "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪى ﺑﻐﺪاد ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المستقيل ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﻛﺎﻧﺖ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪا وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ بين اﻟﻌﺮاق واﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وﺟﻴﺪ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ". Advertisements وﻟﻔﺖ ﺧﻠﻒ اﻟﻰ أن "اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة ﺧﻔﻀﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﺗﻬﺎ وﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ وﻫﻨﺎك ﺗﻔﻬﻢ وإﺷﺎرات اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ"، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ان "اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﻴﺒﺤﺜﺎن ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان المقبل وﺿﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺨﺮوج اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق الطرفين اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻻﻣﻴﺮﻛﻲ". وأﺷﺎر ﺧﻠﻒ إﻟﻰ ان "اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ بين اﻟﻌﺮاق واﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻻﻧﺴﺤﺎب"، ﻣﻮﺿﺤﴼ ان "المفاوضات ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ المجالات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ والمثبتة ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻃﺎر اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ".

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