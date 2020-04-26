'كارثة' تضرب آيفون وآيباد.. ثغرة أمنية عمرها 6 سنوات

تعتزم شركة أبل إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق خلال فترة تمتد إلى 6 سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس، زوك أفراهام، إنه عثر دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن 6 عمليات اختراق إلكترونية.
واعترف متحدث من أبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب) وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.
ورفضت أبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر الأربعاء ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.
وقال أفراهام إنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغلال ثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل آي.أو.إس منذ يناير 2018. ولم يستطع تحديد هوية المخترقين كما لم تستطع رويترز التحقق من زعمه من مصدر مستقل.
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