حالتا وفاة و10 إصابات بكورونا في كوريا الجنوبية خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أنه لليوم الثامن على التوالي يبقى عدد الحالات في حدود 10 حالات، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 10 آلاف و728 شخصا.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الـ10 إصابات الجديدة، كانت 9 حالات وافدة من الخارج، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط انتقلت فيها العدوى محليا بمدينة دايجو.

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وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 242 حالة. ولم تسجل أي حالة وفاة خلال يومي الخميس والجمعة.

وتعتمد كوريا الجنوبية نظاما تكنولوجيا بإمكانه تتبع وتحديد المصابين بكورونا.

ويعمل النظام عن طريق إدخال رقم الهاتف المتحرك ورقم بطاقة الائتمان وتحديد الفترة الزمنية، ثم تظهر كل المعلومات، وتتضمن المعلومات موقع المصاب قبل يومين على الأقل من ملاحظة ظهور الأعراض عليه والمدة التي أمضاها في كل موقع، ثم يتم إرسال 6 أو 7 تحذيرات على الهاتف المتحرك للعامة بعدها، لإطلاعهم على الحالات في مناطقهم.

وتسمح القوانين في كوريا الجنوبية باستخدام شهادات المرضى المالية وسجلات هواتفهم وبطاقاتهم الائتمانية بجانب مقاطع كاميرات المراقبة.