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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأحد، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 12 في اليوم السابق، مع عدم وجود أي وفيات.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن "من بين هذه الحالات الجديدة 6 منقولين محليا من بينها 5 حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونج كونج".
ولفتت إلى أن "الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق".
وأعلنت اللجنة أيضا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سجلت في اليوم السابق.
ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة، إضافة إلى 4632 حالة وفاة حتى الآن.
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