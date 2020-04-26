اخبار العالم

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأحد، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد مقابل 12 في اليوم السابق، مع عدم وجود أي وفيات.

 

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن "من بين هذه الحالات الجديدة 6 منقولين محليا من بينها 5 حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونج كونج".

 

Advertisements

ولفتت إلى أن "الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق".

 

وأعلنت اللجنة أيضا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سجلت في اليوم السابق.

 

 

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة، إضافة إلى 4632 حالة وفاة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا