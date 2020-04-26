عبدالله:تبقى الأولوية لمعالجة قلق الناس على ودائعها ومستقبلها

رأى عضو كتلة "اللقاء الديقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "​القضاء​ المستقل، هو المسؤول عن ​محاربة الفساد​، كل الفساد المكشوف والمستور، ولا تستطيع أية سلطة سياسية ممارسة الأنتقائية في ذلك". وأكد ان "المهم أن نحتكم جميعا، إلى منطق ​الدولة​ والمؤسسات، لا الى الكيدية والتشفي". وقال: "تبقى الأولوية لمعالجة قلق الناس على ودائعها ومستقبلها ومعيشتها وصحتها".

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