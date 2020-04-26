جونسون يعاود العمل غداً بعد تعافيه من "كورونا"

أكد متحدث باسم ​رئاسة الحكومة​ البريطانية أن رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ سيعود لعمله يوم غد الاثنين بعد تعافيه من إصابته ب​فيروس كورونا​ والتي أدت لدخوله الرعاية المركزة ثلاث ليالٍ في أوائل نيسان.

وسيعود جونسون (55 عاما) لإدارة الحكومة تحت ضغوط بسبب التبعات ​الاقتصاد​ية للعزل العام الذي استهدف الحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى زيادة حصيلة الوفيات.

وسجلت ​بريطانيا​ أكثر من 20 ألف حالة وفاة نتيجة كوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

وواجه ​دومينيك راب​ الذي تولى ​القيادة​ بدلا من جونسون تساؤلات بشأن كيفية تخفيف بريطانيا العزل العام دون حدوث موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالفيروس.

وحث وزير الداخلية البريطاني الشعب على الالتزام بقواعد العزل العام . ولكن نوابا كثيرين يريدون تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد الذي يتكهن البعض أنه قد يكون في طريقه لأعمق كساد منذ أكثر من 300 عام.