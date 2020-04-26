أعلنت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن في بيان "الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت"، متهمة الحكومة اليمنية بالفشل في تأدية واجباتها.
من جانبه، أعلن وزير خارجية الحكومة اليمنية محمد الحضرمي أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي "استمرار للتمرد المسلح في آب الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض"، مؤكدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".
وشهد جنوب اليمن في آب معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن، العاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن تعلن الحكم الذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.