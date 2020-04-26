هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن تعلن الحكم الذاتي

أعلنت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي ​الجنوب​ي في اليمن في بيان "الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت"، متهمة ​الحكومة اليمنية​ بالفشل في تأدية واجباتها.

من جانبه، أعلن وزير خارجية الحكومة اليمنية محمد الحضرمي أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي "استمرار للتمرد المسلح في آب الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق ​الرياض​"، مؤكدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

وشهد جنوب اليمن في آب معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن، العاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين ​الحوثيين​ على ​صنعاء​ في أيلول 2014.