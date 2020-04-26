الصحة الأيرلندية: 377 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية، تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 18561.
وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، كما يوجد 10 حالات معرضة للوفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1063 حالة.
وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار حذر من أنه في حال لم يأخذ الناس الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على محمل الجد، فيمكن تمديد فترة الإغلاق الحالية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
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