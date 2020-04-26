إدارة الصحة الكندية تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج كورونا

حذرت إدارة ​الصحة​ في كندا من استخدام أدوية ​الملاريا​ هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع مرض ​فيروس كورونا​ أو علاجه، مشددة على أن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب.

ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.

وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وذكرت أن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليا لفيروس كورونا المستجد ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.