رفع حظر التجوال جزئيا ابتداء من اليوم في كافة مناطق السعودية باستثناء مكة

أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رفع حظر التجول جزئيا في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة والأحياء المعزولة سابقا الرياض.
كما وجه الملك سلمان أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، كما حث القرار المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
يشار إلى أن الملك سلمان أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 آذار الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.
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