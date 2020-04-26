أقدم مجهولون فجر اليوم على إلقاء ثلاث قنابل حارقة "مولوتوف" على أحد المصارف في صور وفروا الى جهة مجهولة.
وتحطمت الواجهة الزجاجية الخارجية للمصرف فيما حضرت استخبارات الجيش والقوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.
وقد تبنت مجمعوعات تطلق على نفسها اسم "محكمة الثورة المسلحة" الهجمات بالقنابل على المصارف، مهددة المصرفيين وعائلاتهم، وقد كتبت عبارة " أنتم بخطر" على عدد من مصارف مدينة صيدا.
وأمس، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع انفجار استهدف "فرانسبنك" في شارع رياض الصلح في صيدا. ولفت إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر القاء قنابل حارقة فجرا على احد المصارف fصور وكتابة عبارة "أنتم بخطر" على مصارف أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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