القاء قنابل حارقة فجرا على احد المصارف fصور وكتابة عبارة "أنتم بخطر" على مصارف أخرى

أقدم مجهولون فجر اليوم على إلقاء ثلاث قنابل حارقة "​مولوتوف​" على أحد المصارف في صور وفروا الى جهة مجهولة.

وتحطمت الواجهة الزجاجية الخارجية للمصرف فيما حضرت ​استخبارات الجيش​ و​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.

وقد تبنت مجمعوعات تطلق على نفسها اسم "محكمة الثورة المسلحة" الهجمات بالقنابل على المصارف، مهددة المصرفيين وعائلاتهم، وقد كتبت عبارة " أنتم بخطر" على عدد من مصارف مدينة صيدا.

وأمس، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع انفجار استهدف "​فرانسبنك​" في شارع رياض الصلح في صيدا. ولفت إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".