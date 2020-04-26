مركز أبحاث أميركي يرصد قطار كيم جونغ أون

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"الخليج 365": أكدت واشنطن عبر مركزها "38 نورث" المتخصص بمراقبة نشاطات كوريا الشمالية، أن الأخير نشر صورًا رصدتها الأقمار الصناعية لما قالت إنها محطة قطار تابعة لكيم جونغ أون.

ووسط غموض يلفّ مصير كيم، وتزامنًا مع تقارير صينية نقلتها "نيويورك بوست"حول وفاته، كشفت الصور مجمعًا سكنيًا تابعًا لزعيم كوريا الشمالية في مدينة ونسان التقطت بتاريخ 21 أبريل الجاري.

أشار مركز "نورث 38" الذي يقدم تقارير عن كوريا الشمالية إلى أن القطار، الذي يرجّح أنه لكيم، قد رصد في مقر له في بلدة سياحية تسمى وسان يومي 21 و23 أبريل الماضيين.

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رغم كل ذلك، أكد التقرير أن "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي، كما إنه لا يشير إلى وضعه الصحي"، لكنه يعزز قيمة التقارير التي تفيد بأن كيم يقيم في منطقة مخصصة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد.

وكانت الفرضيات والشائعات ازدادات في الأيام الأخيرة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي إلى درجة أن بعض المواقع تحدث عن وفاته خصوصًا بعد غيابه عن حضور ذكرى مؤسس البلاد كيم إل سونغ يوم 15 أبريل. كما راجت تقارير تشير إلى سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية أجراها أخيرًا في القلب.

ركزت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية السبت على خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يدّعي أن زعيم كوريا الشمالية قد "توفي". وصاحبة الخبر التي لم تسمّها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين.