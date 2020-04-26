شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باعتماد الأحوزة العمرانية دوريا منعا للبناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن بشكل دورى، بالإضافة لضرورة عدم تغيير المخططات التفصيلية الصادرة، وذلك لمنع البناء المخالف، وفى نفس الوقت للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر الحضارى، والبنية التحتية فى المدن والقرى، إلى جانب الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى، وفى هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لقانون للحفاظ على الطراز المعمارى.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف العشوائيات من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، سواء من خلال التطوير والذى قطعت الحكومة فيه شوطا كبيرا، او من خلال التصدى للتعديات والمبانى المخالفة، ولابد أن يتم وضع خطة ثابتة اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى، خاصة فى القرى، حتى لا يتكون هناك تعديات على الرقعة الزرايعة، وفى نفس الوقت يتم مراعاة الزيادة السكانية، على أن يتم بحث إمكانية التوسع الرأسي لحل الأزمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تغيير المخططات التفصيلية فى بعض الأوقات يتسبب فى تشويه المظهر الحضاري فى بعض المدن، حيث يكون هناك مباني أعلى من الأخرى، نتيجة القرارات المختلفة سواء للمحافظين، أو وزراء الإسكان، والنتيجة زيادة الأحمال على البنية التحتية، ويتم تكسير الشوارع أكثر من مرة لإجراء أعمال توسعة للبينة التحتية وشبكة الخدمات، وتبقى المحصلة النهائية تهالك فى شبكة الخدمات وتشوه المظهر الجمالى.

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