أعلنت وزارة الصحة في بوركينا فاسو، أن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم أمس عن تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 616 حالة، و41 حالة وفاة.
يذكر ان وباء كورونا "كوفيد-19" أودى بحياة اكثر من 200 الف شخص في العالم، نحو تسعين في المئة منهم في اوروبا والولايات المتحدة منذ بدء انتشاره في كانون الاول، وفق حصيلة أعدتها وكالة "الصحافة الفرنسية" تستند الى مصادر رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في بوركينا فاسو: لم نسجل حالات إصابة أو وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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