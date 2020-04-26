الصحة في بوركينا فاسو: لم نسجل حالات إصابة أو وفاة جديدة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​بوركينا فاسو​، أن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم أمس عن تسجيل سبع ​حالات​ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 616 حالة، و41 حالة وفاة.

يذكر ان وباء ​كورونا​ "كوفيد-19" أودى بحياة اكثر من 200 الف شخص في ​العالم​، نحو تسعين في المئة منهم في ​اوروبا​ و​الولايات المتحدة​ منذ بدء انتشاره في كانون الاول، وفق حصيلة أعدتها وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" تستند الى مصادر رسمية.