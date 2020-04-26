التحالف العربي: 129 اختراقا للحوثيين منذ تمديد وقف إطلاق النار

اتهم ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ في ​اليمن​، جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، بارتكاب 129 اختراقا لإعلان تمديد وقف ​إطلاق النار​ من جانبه.

ونقلت قناة "العربية" عن ‏التحالف، تأكيده إن "الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة".

وأضاف التحالف: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك، ونحتفظ بحق الرد المشروع ل​حالات​ الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي"، مؤكدا ‏الاستمرار في "الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن".

وكان التحالف العربي سابقاعلى لسان المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي، تمديد وقف إطلاق النار من جانب قواته في اليمن، لمدة شهر، وذلك لـ"اتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف ​إطلاق نار​ دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وشدد المالكي على إن ​التمديد​ "استمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة ​كورونا​ ومنعه من الانتشار مع حلول ​شهر رمضان​ ".