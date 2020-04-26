2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أفادت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجّلت 2494 وفاةً إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليُعاود بذلك عدد الوفيّات في البلاد الارتفاع، مبينة أن عدد الوفيّات في البلاد يبلغ 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس.
وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة 1258 هو الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع. ووقّع الرئيس دونالد ترامب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.
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