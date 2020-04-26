تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري حتى العاشر من أيار في الارجنتين

أعلن مكتب رئيس ​الأرجنتين​ البرتو فرنانديز في بيان أنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى العاشر من أيار في محاولة لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​.

وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء الذي فرضته ​الحكومة​ اليوم الأحد.

هذا وسجلت الأرجنتين 3780 حالة إصابة بكورونا إضافة إلى 185 حالة وفاة في حصيلة متواضعة مقارنة ببيرو و​تشيلي​ و​البرازيل​.

هذا وأودى وباء ​كورونا​ "كوفيد-19" بحياة اكثر من 200 الف شخص في ​العالم​، نحو تسعين في المئة منهم في ​اوروبا​ و​الولايات المتحدة​ منذ بدء انتشاره في كانون الاول.