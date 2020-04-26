تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري حتى العاشر من أيار في الارجنتين

أعلن مكتب رئيس الأرجنتين البرتو فرنانديز في بيان أنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى العاشر من أيار في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء الذي فرضته الحكومة اليوم الأحد.
هذا وسجلت الأرجنتين 3780 حالة إصابة بكورونا إضافة إلى 185 حالة وفاة في حصيلة متواضعة مقارنة ببيرو وتشيلي والبرازيل.
هذا وأودى وباء كورونا "كوفيد-19" بحياة اكثر من 200 الف شخص في العالم، نحو تسعين في المئة منهم في اوروبا والولايات المتحدة منذ بدء انتشاره في كانون الاول.
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