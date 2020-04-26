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تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري حتى العاشر من أيار في الارجنتين

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أعلن مكتب رئيس ​الأرجنتين​ البرتو فرنانديز في بيان أنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى العاشر من أيار في محاولة لمكافحة انتشار ​فيروس ​.

وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء الذي فرضته ​الحكومة​ اليوم الأحد.

هذا وسجلت الأرجنتين 3780 حالة إصابة بكورونا إضافة إلى 185 حالة وفاة في حصيلة متواضعة مقارنة ببيرو و​تشيلي​ و​البرازيل​.

هذا وأودى وباء ​كورونا​ "كوفيد-19" بحياة اكثر من 200 الف شخص في ​العالم​، نحو تسعين في المئة منهم في ​اوروبا​ و​الولايات المتحدة​ منذ بدء انتشاره في كانون الاول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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