علّق وزير الصحة حمد حسن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى إنتهاء جائحة كورونا في لبنان"، مؤكدا ان "هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية ؛ نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقّة وحذر شديدين ؛ نلتزم جميعاً بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة انشالله".
وكانت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنلوجيا والتصميم توقعت توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا في العديد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.
وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، عدا الأردن ولبنان التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يؤكد ان الدراسات التي تشير لانتهاء كورونا غير دقيقة: نلتزم التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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