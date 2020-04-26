حسن يؤكد ان الدراسات التي تشير لانتهاء كورونا غير دقيقة: نلتزم التعبئة العامة

علّق ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى إنتهاء جائحة ​كورونا​ في ​لبنان​"، مؤكدا ان "هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية ؛ نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقّة وحذر شديدين ؛ نلتزم جميعاً بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة انشالله".

وكانت دراسة أعدتها جامعة ​سنغافورة​ للتكنلوجيا والتصميم توقعت توقيت انتهاء أزمة جائحة ​كورونا​ في العديد من دول ​العالم​، والتي أدت حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم ​الدول العربية​ المشمولة خلال شهري أيار وحزيران المقبلين، عدا ​الأردن​ و​لبنان​ التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من الشهر الحالي.