مصادر رؤساء الحكومة السابقين للشرق الأوسط: حزب الله يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه

اعتبرت مصادر رؤساء ​الحكومة​ السابقين عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "كلام رئيس الحكومة ​حسان دياب​ هو استكمال ل​سياسة​ يتبعها "​حزب الله​" و"​التيار الوطني الحر​"، اللذين شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف ​طائفة​ بعينها، إنما تستهدف ​لبنان​، بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي، كما الميثاقي".

ولفتت المصادر الى أنه "منذ ​تشكيل الحكومة​، يحاول "حزب الله" الإمساك أكثر بمقدرات هذه ​الدولة​، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه". ومع تشديد المصادر أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا، وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم "لم ولن ينطلق من موقع سنّي، إنما من موقع وطني".