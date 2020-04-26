ناشد أهالي ​الأشرفية​ عبر ​النشرة​ شركة kva لإصلاح الاعطال في الشبكة والتي أدت إلى إنقطاع ​التيار الكهربائي​ في منطقة الحكمة. وأكد الأهالي أن لا أحد يستجيب لمناشداتهم بحجة منع التجول.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الأشرفية يعانون من إنقطاع في التيار الكهربائي ويناشدون عبر النشرة شركة kva لمعالجة الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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