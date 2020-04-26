2494 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاةً إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليُعاود بذلك عدد الوفيّات في البلاد الارتفاع، وفق أرقام نشرتها مساء السبت جامعة جونز هوبكنز.
ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس، بحسب إحصاءاتٍ حتّى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 ت غ الأحد) نشرتها الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.
وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ووقّع الرئيس دونالد ترمب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.
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