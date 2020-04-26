ترامب : الشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار المزيفة

وقال دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: “لم أقل أبداً أن الوباء كان خدعة، من سيقول مثل هذا الشيء؟ قلت إن الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئًا إلى جانب شركائهم في وسائل الإعلام الرئيسية، هم خدعة، لقد تم استدعاؤهم وإحراجهم على هذا، حتى الاعتراف بأنهم كانوا مخطئين لكنهم يواصلون نشر الكذب”.

وأضاف: “ما هو الغرض من عقد مؤتمرات البيت الأبيض الإخبارية عندما لم تطرح وسائل الإعلام سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة”.

وأضاف: “الشعب الأميركي لا يحصل على شيء سوى الأخبار المزيفة، لا تستحق الوقت والجهد”، وتابع: “تذكر أن العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها كن حذر. كن آمنا. استخدم الحس السليم”.

ويأتي حديث ترامب بعد إعلانه إلغاء متابعة حساب صديقه المذيع والصحفي، بيرس مورغان، على تويتر وإنستغرام بعد أن قام مورغان بمهاجمته من خلال مقال وصف تصريحات ترامب بحقن مرضى كورونا بالمطهرات بالنظرية المجنونة.