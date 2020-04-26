اخبار العالم

محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات للمتضررين من الأوبئة

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 05:33 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ونشر الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إنه تحدث هاتفيا مع ديفيد بيزلي، بشأن “التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة، خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة، في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس ”.

وأضاف أنه أكد خلال المحادثة الهاتفية، “دعم الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية، لتخفيف وطأة الأزمات عليهم”.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت، الثلاثاء، أنها قدمت أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى 24 دولة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة وباء “كوفيد-19”.

والأربعاء، أعلنت الإمارات أيضا إرسال طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعما له للحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات للمتضررين من الأوبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا