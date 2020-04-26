الحجر صالحهم مع القنوات الوطنية.. ارتفاع كبير في عدد ساعات المغاربة أمام التلفاز

صالح الحجر الصحي المشاهد مع القنوآت الوطنية، حيث وصل عدد الساعات التي يقضيها المشاهد المغربي أمامها شاشتها ل6 ساعات، بدل 4 ساعات التي تسجل عادة في الأيام العادية.

وكشفت أرقام مؤسسة “ماروك ميتري”، الصادرة أخيرا، أن معدل الساعات التي قضاها المشاهد المغربي أمام التلفاز بلغ 6 ساعات و11 دقيقة، ويخص ذلك الأسبوع الثاني من شهر أبريل الحالي.

ولوحظ في الأرقام المعلن عنها سابقا، تزايد عدد الساعات التي قضاها المشاهد المغربي أمام التلفاز، منذ بداية الحجر، حيث قفز العدد من 4 ساعات لأزيد من 5 ساعات ونصف الساعة في آخر أسبوع في مارس، ثم لأزيد من 6 ساعات في ثاني أسابيع أبريل.

وتظل المسلسلات التركية المدبلجة مسيطرة على المراكز الأولى في تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة، حيث يتصدر القائمة، مسلسل القناة الثانية “فضيلة وبناتها” بما يقارب 12مليون مشاهد، وهو رقم استثنائي آخر.

ويرتقب أن يزيد إقبال المغاربة على التلفاز أكثر، بعد حلول شهر رمضان الحالي، الذي يعتبر عادة، شهرا للبرامج الجديدة والمنافسة بين الأعمال والقنوات.