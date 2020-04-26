الإمارات تقدم 171 طنا من المساعدات الغذائية للأسر اليمنية في حضرموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة للأسر اليمنية غير القادرة بمديرية الشحر في حضرموت. التحالف العربي: 129 خرقا حوثيا بعد تمديد "هدنة اليمن"

تمثلت المساعدات الإماراتية في 4 آلاف سلة غذائية تزن 171 طنا و200 كيلوجرام من السلع التموينية الأساسية. لليوم الثاني.. احتجاجات بعدن اليمنية تنديدا بانقطاع الكهرباء

يأتي ذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف التخفيف من معاناة الأسر وتحسين ظروفها المعيشية. المساعدات سيتم توزيعها على مرحلتين بواقع ألفي سلة في كل مرحلة يستفيد منها 20 ألفا من الأسر.



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