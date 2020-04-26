سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 2494 وفاةً بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليُعاود بذلك عدد الوفيات في البلاد الارتفاع.

وبحسب أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تتّخذ بالتيمور مقراً لها، فقد بلغ عدد الوفيات في البلاد 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس.

وكان عدد الوفيات الذي سُجّل في البلاد، الجمعة، (1258) هو الأدنى منذ نحو 3 أسابيع.

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ووقّع الرئيس دونالد ترامب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن بلاده تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الولايات، وتتعافى من ذروة الانتشار.

وأضاف ترامب، حول تطورات مكافحة الوباء، أن هناك 184 دولة حول العالم تعاني من جائحة كورونا، وهي تراقبنا وتقدر ما ننجزه.

وأشار إلى أن عددا من رؤساء دول العالم يطلبون من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتهم بأجهزة تنفس صناعي، لاستخدامها في علاج مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه الوباء.