شكرا لقرائتكم عداد الإصابات بكورونا يلامس الـ3 ملايين.. والمتعافون 20 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتربت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من كسر حاجز الثلاثةِ ملايين حالة، بينما تخطت أعداد الوفيات مئتي ألفِ حالة، في حين بلغت أعداد المتعافين أكثر من ثمانِمئةٍ وخمسةَ عشرَ ألفَ حالة شفاء.

وجاءت أميركا في مقدمة الإصابات والوفيات، حيث ناهزت المليون الإصابة، بينما تخطت وفياتها من الفيروس، ثلاثة وخمسين ألفا.

وسجلت فرنسا 22 ألفا و614 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية مارس بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، لكن عدد المصابين في أقسام الإنعاش يستمر في التراجع منذ 17 يوما، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة السبت.

وقال المصدر في بيان، إن الوباء أودى بـ14 ألفا و50 شخصا في المستشفيات (198 وفاة إضافية في 24 ساعة هي الحصيلة اليومية الأدنى منذ شهر) وبثمانية آلاف و564 شخصا في دور المسنين ومراكز رعاية اجتماعية أخرى (+171)، فيما بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في أقسام الإنعاش 4725.

وفي إيطاليا، ذكرت وكالة الحماية المدنية في البلاد أن عدد وفيات فيروس كورونا زاد 415 شخصا، السبت، مقابل 420 الجمعة، وذلك في أقل حصيلة منذ 17 مارس/آذار.

وكان عدد الإصابات الجديدة الأقل أيضا خلال خمسة أيام عند 2357 مقارنة مع 3021 حالة إصابة الجمعة، بحسب رويترز.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ ظهوره في 21 فبراير/شباط بلغ 26384، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالمرض إلى 195351 في ثالث أعلى حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وفي وقت سابق، تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في أوروبا 120 ألف وفاة، حوالي 75% منها في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس"، السبت، الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، استنادا إلى مصادر رسمية.

ومع بلوغ الحصيلة 120,140 وفاة من أصل 1,344,172 إصابة مؤكدة، تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 الذي أودى بـ197,303 أشخاص في العالم.

والدول الأكثر تأثرا في أوروبا هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وفي أمستردام، قالت سلطات الصحة في هولندا، السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 655 إلى 37190، كما سجلت البلاد 120 حالة وفاة جديدة.

وأفاد معهد الصحة العامة في هولندا في إفادته اليومية، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ 4409 حالات، مضيفا أن الأرقام الفعلية أعلى على الأرجح، إذ لا يتم اختبار جميع الحالات المشتبه فيها.

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من بريطانيا

وقد تبلغ بريطانيا حاجز العشرين ألف وفاة جراء وباء كوفيد-19، في وقت لاحق السبت، عند إضافة الحصيلة اليومية إلى إجمالي من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد وفارقوا الحياة في المستشفى وعددهم 19,506 أشخاص.

وارتفعت حصيلة وفيات كوفيد-19 في مستشفيات المملكة المتحدة الجمعة بواقع 684 وفاة في غضون 24 ساعة إلى 19506.

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وتجاوز حاجز العشرين ألفا سيكون مزعجاً بالنسبة للحكومة التي قال كبير مستشاريها العلميين باتريك فالانس في 17 مارس إن إبقاء عدد الوفيات عند أقل من هذا الرقم سيكون "نتيجة جيدة فيما يتعلق بما نتمنى تحقيقه".

ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقال علماء إن معدل الوفيات لن يبدأ التراجع بسرعة إلا خلال بضعة أسابيع.

ومن المرجح أن يزيد العدد الإجمالي للوفيات بالآلاف بمجرد إضافة حصيلة تتضمن الوفيات في دور رعاية المسنين.

من ألمانيا

زيادة طفيفة في إسبانيا

وفي إسبانيا، قالت منافذ إعلامية، منها صحيفتا "الباييس" و"الموندو"، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 22,902، السبت، بعدما سجل 22,524 في اليوم السابق.

وبلغ العدد اليومي للوفيات 378 في زيادة طفيفة عن عددها الجمعة وهو 367. والعدد المسجل أمس هو أقل عدد يومي لحالات الوفاة في إسبانيا خلال الشهر المنصرم. وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد إلى 223 ألفا و759 من 219 ألفا و764 في اليوم السابق.

من إسبانيا

ارتفاع كبير بإصابات روسيا

يأتي ذلك فيما أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، السبت، عن تسجيل 5966 إصابة مؤكدة جديدة بالمرض في 24 ساعة، مما رفع حصيلة البلاد إلى 74,588.

وأضاف أن 66 مصابا توفوا الليلة الماضية بكوفيد-19، مما رفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 681.

وبدأت أعداد المصابين والوفيات في الارتفاع بشكل حاد في روسيا هذا الشهر على الرغم من أنها سجلت أعدادا أقل بكثير من دول غربية في المراحل المبكرة من التفشي.

من روسيا

ارتفاع الإصابات في ألمانيا

وفي ألمانيا، أشارت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، السبت، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152,438 وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد أمس بواقع 2337، فيما أظهرت الحصيلة المعلنة السبت ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500.