شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات لجنة الدفاع بالبرلمان لمواجهة كورونا في 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حزمة من التوصيات التي تراها ضمن الإجراءات الأحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ومن بينها تشديد الإجراءات الإحترازية في منافذ الصراف الآلي والبنوك وتنظيم تردد الموظفين عليها.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنه التقرير البرلماني للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حول توصياتها لمواجهة كورونا المستجد :

1- أكدت اللجنة علي الجهود الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، واثنت الإجراءات الاحترازية التصاعدية التي اتخذت لحماية المواطنين سواء بتطبيق التباعد الإجتماعي والحظر الجزئي للتجوال بين المواطنين.

2- أوصت بتشديد الإجراءات وتطبيق الحظر علي الباعة الجائلين لاسيما في الشوارع الجانبية.

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3- أوصت بتشكيل أطقم عمل في كافة المجالات والوزارات المختلفة حفاظاً علي استمرار عجلة الإنتاج والعمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية هذه الأطقم وذلك إنطلاقاً من "يد تعمل ويد تكافح الفيروس".

4- أكدت أهمية تشديد الإجراءات الإحترازية في منافذ الصراف الآلي والبنوك وتنظيم تردد الموظفين عليها

5- أكدت أن أزمة كورونا بالرغم من التداعيات السلبية لها إلا أن لها عنصراً إيجابياً يتمثل في ضرورة التضرع إلي الله سبحانه وتعالي وزيادة الوازع الديني بين المواطنين بكافة انتمائتهم ودياناتهم ليطلبوا من المولي عز وجل أن يزيل هذه الغمة ويحفظ الأمة المصرية من كل مكروه وسوء.

جدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان وجه بمتابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، قخاصة العاملة غير المنتظمةو، قيام كل من رؤساء اللجان، فى حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعنى وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب إتباعها فى هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس. وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل .