محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):
استقبل مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس مساء السبت خمسة جرحى أصيبوا بعد تعرضهم لجروح "لم تحدد مدى خطورتها" نتيجة سقوط قذائف عشوائية على منازلهم.
ونشر المستشار الإعلامي في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي صورآ تظهر آثار القصف، وأورد أسماء الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 30 سنة، وقال في تصريح صحفي صباح اليوم الأحد: "إنهم أصيبوا جراء قصف عشوائي في منطقة حي دمشق في طرابلس".
وتتعرض أحياء متفرقة في العاصمة الليبية منذ مدة لقذائف عشوائية من صواريخ "هاون وجراد ومدافع هاودزر".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية عشوائية على طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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