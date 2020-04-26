الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ترفض إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكمًا ذاتيًا

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن، إقامة إدارة ذاتية في المناطق الواقعة تحت سيطرته في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا بأن لها تبعات كارثية وذلك طبقا لبيانات أعلنها الطرفان في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقالت زارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا على تويتر إن ”إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض.

”ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان“.

وتم التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب في الرياض في نوفمبر من العام الماضي. ويقضي الاتفاق بانضمام المجلس الانتقالي الجنوبي وجنوبيين آخرين إلى حكومة وطنية جديدة ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.