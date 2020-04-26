سلطات طنجة تواصل حملاتها لتطبيق حالة الطوارئ في أول أيام رمضان

باشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، زوال يوم السبت، حملات بمجموعة من أحياء المدينة، لإلزام أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم، واحترام توقيت العمل الجديد الذي أعلنت عنه السلطات.

وحسب ما عاينه شهود عيان، فقد ألزمت السلطات المحلات التجارية بالعمل من الساعة 9 صباحا الى 4 زوالا، في خطوة منها للحد من ظاهرة التجمعات التي تساهم في إنتقال فيروس كورونا المستجد.

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وأفاد مصدر عليم، أن والي جهة طنجة، محمد امهيدية، اجتمع مطلع هذا الأسبوع بكافة أعوان السلطة، وحتهم على تشديد إجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية بالمدينة خلال شهر رمضان، وذلك من أجل محاصرة فيروس كورونا في مجموعة من الأحياء، خاصة تلك التي ظهرت فيها بؤر عائلية والتي تعرف كثافة سكانية كبيرة كحي مغوغة، وحي بنكيران، وبئر الشفاء.

وجدير بالذكر، أن مدينة طنجة سجلت 347 إصابة بفيروس كوفيد-19، فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 502 إصابات.