كورونا يستمر في الزحف داخل السجون.. تسجيل إصابات جديدة بطنجة وفاس

أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد وراء أسوار السجن المحلي طنجة 1، تخُص موظفين اثنين، مقابل تسجيل حالة إصابة لدى سجين واحد من بين 10 خضعوا للتحاليل المخبرية في نفس السجن.

وكشف بلاغ لمندوبية السجون، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد بكل من السجن المحلي رأس الماء، والسجن المحلي بوركايز بفاس، وقد أخضعت كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى.

أما بخصوص حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، أحدهم بالسجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، بينما يعمل الرابع بالسجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم التوصل بنتائج التحاليل التي أجريت لعينات من نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، والتي بينت أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة كانت سلبية، وكذلك الشأن بالنسبة للنتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.