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أمريكا تقترب من مليون إصابة بكورونا والوفيات 54 ألفاً

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من الولايات المتحدة الأميركية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس المستجد إلى قرابة مليون حالة إصابة.

وكشفت الإحصائيات عن وصول عدد الإصابات إلى 954.360 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 54.049 حالة وفاة، وفقاً لمنصة “وورلد ميتر” للإحصاءات الدولية.

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وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم (2.910) مليون مصاب، توفي منهم 202 ألف و865 شخصا.

 

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