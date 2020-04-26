شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم دون إصابات أو وفيات بكورونا في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في بوركينا فاسو، أمس، أن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت أول أمس أمس، عن تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 616 حالة، و41 حالة وفاة.

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