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ارتفاع مصابي «كورونا» على متن مدمرة أمريكية إلى 33 

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي «» على متن مدمرة أمريكية إلى 33  والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين طاقم المدمرة "يو إس إس كيد" التابعة للبحرية الأمريكية إلى 33 حالة مؤكدة أمس السبت.

وكان قد تم اكتشاف إصابة 18 فردا على متن السفينة في اليوم السابق وفقا لمصادر بالبحرية الأمريكية.

يشار إلى أن المدمرة الأمريكية عليها طاقم مكون من 350 فردا وتنتشر في المحيط الهادئ قبالة ساحل أمريكا الجنوبية، حيث تعمل حاليا ضمن المهام الأمريكية لمكافحة أنشطة المخدرات.

وتعتبر السفينة الحربية الأمريكية الثانية التي تعلن عن تفشي المرض بها، بعد تسجيل 850 اصابة بين أفراد حاملة الطائرات" يو إس إس ثيودور روزفلت" البالغ عدد أفراد طاقمها 5 آلاف فرد.

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